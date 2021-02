Presidente Davi Alcolumbre deixa um legado de liderança e protagonismo para o Brasil

Publicada na edição desta segunda-feira (1), a resolução número 1 do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) autoriza processo de venda da totalidade das ações da empresa administradora da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre, implantada no município de Senador Guiomard.

Sintética, a resolução diz em seu artigo 1º: “O Governo do Estado do Acre fica autorizado a realizar processo de venda da totalidade das ações da Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre S/A – AZPE/AC, CNPJ 12.467.990/0001-51, pessoa jurídica com função específica de ser a administradora da ZPE do Acre, no Município de Senador Guiomard, no Estado do Acre”. A resolução é assinada pelo presidente do Conselho, Carlos Alexandre Costa.

Grupos do exterior, especialmente chineses, manifestaram interesse em comprar a ZPE, o porto seco do Acre. O empreendimento que foi inaugurado no governo Binho Marques já consumiu cerca de R$ 27 milhões em recursos públicos, mas até o momento não gerou emprego e nem renda para os acreanos.

A expectativa é que o governo do Acre publique nos próximos dias um edital de um leilão do empreendimento com lance mínimo de R$ 27 milhões. Na semana passada, uma comitiva do Acre esteve em São Paulo, em uma reunião com o presidente do Instituto Sócio Cultural Brasil e China (Ibrachina), Thomas Law, que se comprometeu a arrumar investidores tanto para a ZPE quanto para a Peixes da Amazônia.