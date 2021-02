Miséria, drogas e violência…

O governador Gladson Cameli (PP), desde que assumiu, tem feito grandes investimentos em carros, motocicletas, armas, munições e equipamentos para combater a violência. Porém, o problema é mais grave do que se pensa.

A pandemia da Covid-19 veio para agravar a situação com o aumento do desemprego, da fome, do fechamento das escolas e outras medidas de isolamento social tão necessárias ao combate à doença.

Paulo Escobar, um dos mais famosos criminosos e narcotraficantes da história, fez escola e deixou seguidores a partir do Cartel de Medellín, na Colômbia. Ele provou que a ausência do estado e a pobreza extrema é solo fértil para o surgimento dessa cultura de violência, drogas e mortes.

O fim da ajuda emergencial do governo federal, por exemplo, pode deixar 63 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria no Brasil. O Acre, nesse contexto, também tem a sua cota de desvalidos nas periferias onde o narcotráfico estabeleceu suas bases recrutando jovens para o mundo do crime, ou seja, na fronteira da linha da miséria extrema.

“Quando se ama alguém, ama-se, e quando não se tem nada mais para lhe dar, ainda se lhe dá amor”. (George Orwell)

. Até que enfim apareceu uma vereadora de muita coragem e disposição para trabalhar pelo bem comum.

. Segundo reportagem do ac24horas, a vereadora Marinete Mesquita, do PT, de Brasiléia, quer anular o reajuste de 33% dado aos vereadores e agentes políticos do município “no apagar das luzes do ano passado”.

. Tinha que ser uma mulher!

. A propósito, deputados e vereadores voltam às atividades produtivas esta semana quando começa o ano legislativo.

. A CGU vai investigar a aplicação de cada centavo liberado pelo Ministério da Saúde destinado ao combate à pandemia da Covid-19.

. Menina de 13 anos é torturada e morta; qual o crime hediondo que uma menina de 13 anos comete?

. A Covid-19 ceifou a vida de uma velho colega do Colégio Agrícola de Iguape dos anos 80: Hermenegildo Jucá, chefe do Incra em Cruzeiro do Sul.

. Lamento muito!

. A vida tem duas opções:

. É como um cachorro preso a uma carroça puxado por uma corda com certa folga; ele pode ir caminhando tranquilamente ou ser arrastado.

. Para os gregos, o destino estava acima até dos deuses; é como uma força cega que tudo arrasta.

. O coronavírus tirou nossa liberdade, mudou o mundo para sempre!

. Pois é, então, quem diria!

. Bom dia!