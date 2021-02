“Estamos priorizando à vida”, diz Gladson sobre fechamento de serviços não essenciais

O governo do Acre teve os cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) alugados no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, desabilitados nesta quarta-feira (27). A informação foi confirmada pela assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) na tarde desta quinta-feira (28).

A desabilitação dos leitos ocorre em um momento crítico em que o Acre enfrenta um aumento no número de casos e internações por Covid-19 nas unidades de saúde. Pelo 2º dia seguido, o Acre registrou mais de 300 novos casos pela doença.

Para se ter uma ideia do momento grave, em 24 horas, entre quarta-feira, 27, e esta quinta-feira, 28, foram internados em leitos de UTI no Into ao menos seis pessoas. Na quarta, o Into tinha 36 pacientes internados na UTI, nesta quinta, são 42 pessoas.

Segundo a Sesacre, o contrato firmado com a unidade particular se encerrou. Em nota, a Sesacre explicou que o órgão está em busca de um novo processo de contratualização, mas não deram um prazo certo para assinatura de um novo contrato.

“A Sesacre está em processo de contratualização com o Santa Juliana, assim que fechar retornam os 5 leitos”, explicou em nota.

Para suprir a demanda com a retirada dos cinco leitos do Santa Juliana, a Sesacre informou que estão sendo instalados 10 novos leitos de UTI no Instituto de Tomografia e Ortopedia (Into-AC). Destes, cinco já estão em pleno funcionamento e atendendo pacientes.

Ao todo, o Into conta com 45 leitos de UTI, dos quais 42 estão ocupados. No decorrer da semana, os outros cinco deverão ser habilitados.

Segundo a Sesacre, o Acre contará com 50 leitos no Into, 20 no Juruá e 10 no Pronto Socorro de Rio Branco (Huerb) e mais os cinco do Santa Juliana assim que a assinatura do novo contrato for realizada, totalizando 85 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19.