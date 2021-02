Deputado Pedro Longo destaca união entre os poderes

Foto: Secom/Marcos Vicentti

O governador Gladson Cameli recebeu representantes do sindicato da educação nesta segunda-feira, 1, no Palácio Rio Branco, após manifestação na porta do escritório oficial do governo. Ele convidou os diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) para uma reunião no Palácio.

Rosana Nascimento, presidente do Sinteac, e Alcilene Gurgel, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado (Sinproac) foram recebidas pelo governador, que estava acompanhado pelo secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz, e pelo procurador-geral do Estado, João Paulo Setti. As sindicalistas apresentaram a pauta que vem sendo debatida com a equipe de governo desde o ano passado: equiparação salarial para o pessoal de apoio e abono salarial para os professores.

“Nossa categoria sempre foi recebida pelo governo, disso a gente não pode se queixar, mas precisamos avançar na negociação. Sabemos do esforço que o governador vem fazendo para manter as contas em dia, porém temos que brigar pelos direitos da nossa classe”, disse Rosana.

O governador reconheceu que os trabalhadores da Educação merecem e precisam de um incremento salarial, mas afirma que tudo será debatido com muita responsabilidade. Pediu a compreensão de todos neste momento delicado em que a pandemia avança no estado e garantiu que no próximo dia 10, data anteriormente marcada para que o Estado apresente uma contraproposta, a equipe do governo vai colocar na mesa tudo o que tem para ofertar neste momento.

“Nossa equipe está estudando as propostas e vamos responder dentro das condições que nos forem permitidas. Peço a compreensão dos trabalhadores da Educação, que sempre tiveram o meu respeito, para que entendam o momento crítico que estamos atravessando”, disse o governador.