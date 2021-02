Câmara de Brasiléia adia recomeço dos trabalhos e pode ser seguida pelas demais no Alto Acre

Uma operação dos Policiais Militares da Rotam, Choque e Tático do 2° Batalhão, resultou na prisão de quatro criminosos da facção Comando Vermelho e na apreensão de quatro armas de fogo durante duas ocorrências distintas na tarde desta segunda-feira, 1°. As prisões aconteceram no estacionamento do Parque de Exposições, no bairro Vila Acre e no bairro 6 de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Os policiais receberam uma denúncia de que dois homens estariam transitando em um veículo modelo Gol, de cor prata, com duas armas de fogo na região do bairro Vila Acre. As guarnições se deslocaram até o estacionamento do Parque de Exposições e lá avistaram o veículo com os dois homens. Foi feito uma abordagem e em posse dos criminosos foram encontrados dois revólveres calibre 38.

No deslocamento com os dois bandidos com destino a delegacia, os policiais receberam uma outra informação que havia alguns indivíduos em posse de armada de fogo em um apartamento na Travessa Praxedes, no bairro 6 de Agosto, os militares se deslocaram até o local indicado, fizeram um cerco e abordaram mais dois membros da facção em posse de duas espingardas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos criminosos e todos foram encaminhados juntamente com as armas de fogo e o veículo apreendido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Os faccionários responderão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.