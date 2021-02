Padre sugere multa de R$ 50 mil a quem promove aglomeração

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgado na tarde deste sábado, 30, mostra que o cenário é preocupante na capital. Dos 45 leitos de Unidade Tratamento Intensivo (UTI) destinados à Covid-19 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into), unidade referência para atendimentos, 43 estão ocupados, ou seja, 95,6% de ocupação. Outro dado alarmante é em relação aos leitos clínicos, dos 100 disponíveis no Into, 85 estão ocupados.

Vale ressaltar que desde quinta-feira, 27, o Acre vem tendo um número muito grande de casos. Segundo levantamento do ac24horas, entre esse período, foram registrados mais de 1,5 mil casos positivos da Covid-19.

Segundo dados do boletim, foram identificados 203 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 185 com teste positivo para Covid-19. Do total hospitalizado, 60 estão em UTI e 143 em leitos (clínicos, obstétricos e pediátricos).

Na região do Baixo Acre, que engloba as cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Plácido de Castro e Acrelândia, das 55 UTIs, 46 estão ocupadas, registrando uma taxa de ocupação de 83,6%.

Destes, três são do Pronto-Socorro, que registrou 30% de ocupação e os outros 43 são do Into, que registrou 95,6% de ocupação.

Já a região do Juruá, que engloba Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo, dos 20 leitos de UTI existentes, 14 estão ocupados, registrando 70% de ocupação. Os leitos clínicos somam 94 e 59 estão ocupados, registrando 79,7% de ocupação.

Já regional do Alto Acre, que engloba as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, seis estão ocupados, num total de 18 leitos disponíveis. A regional do Alto Acre é a única que não tem leitos de UTI para a Covid-19.