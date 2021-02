Prazo para pagamento do IPVA 2021 com desconto termina nesta sexta-feira

Os proprietários de veículos com placas finais 1 e 2 têm até esta sexta-feira, 29, para garantir o desconto no pagamento da cota única do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O boleto pode ser emitido no site do Detran www.detran.ac.gov.br, já com o desconto de 10% para pagamento em cota única.

O recolhimento da guia pode ser feito nas duas instituições financeiras credenciadas: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, bem como em seus respectivos correspondentes. Os correntistas podem ainda optar pelo pagamento via internet banking e aplicativo para smartphones.

Quem preferir pagar o IPVA de maneira parcelada também tem até esta sexta-feira para pagar o boleto referente à primeira cota. “O cidadão tem as opções de pagar com desconto ou em três cotas. Importante lembrar que hoje também se encerra o prazo para quitação dos débitos de IPVA 2020, prorrogado pelo governo do Estado”, lembra Luiz Fernando Duarte, presidente do Detran.

Fonte: Agência de Notícias do Acre