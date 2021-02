No Acre, assaltantes levam mais de 30 relógios de loja em 55 segundos

Nos primeiros dias da nova administração, a prefeitura de Cruzeiro do Sul buscou adotar uma nova estratégia de combate à pandemia da Covid-19, cujos números têm crescido na cidade. Como os sintomas da doença são principalmente síndromes respiratórias, o primeiro atendimento nos postos incorria no risco de que pacientes com gripes comuns pudessem se infectar.

Por essa razão, a prefeitura implantou a unidade de atendimento à Covid chamada ‘Posto Mão Amiga’, situada no Ginásio Coberto, no bairro Aeroporto Velho. Deste modo, com espaço amplo e ventilado, se torna mais seguro o atendimento, mantendo o necessário distanciamento entre os pacientes.

O fluxo é intenso durante quase o dia todo. Os pacientes aguardam em tendas do lado de fora do ginásio coberto. A equipe conta com duas enfermeiras, técnicas, auxiliares, recepcionista e, desde domingo, duas médicas. O atendimento funciona com livre demanda, ou seja, o paciente que chegar é atendido no horário de funcionamento do posto, que vai das sete da manhã, ás sete da noite, de domingo a domingo.

A equipe tem de trabalhar com boa coordenação, especialmente nos horários de maior movimento, sem descuidar da necessária higiene. “Aqui a gente tem que ter toda higiene, álcool sempre presente, copo descartável, água mineral, banheiro e etc. O atendimento tem que ser ágil e eficaz e a equipe tem que estar em união, é todo mundo trabalhando em conjunto. Durante a semana é alta a demanda. Tem que ter trabalho em equipe”, conta Rosilene de Souza, auxiliar de apoio.

A triagem é feita no local, já identificando o estado do paciente. “Nosso papel é fazer a triagem dos pacientes, ver batimentos, se está com febre ou não, pressão arterial, peso, oxigenação. Depois encaminhamos para a médica avaliar”, conta a técnica em enfermagem Antônia Feitosa.

Sentindo sintomas da doença, Adriane Charife, 27, foi no sábado para o Posto Mão Amiga. “Estava sentido os sintomas há dez dias, esperando a gripe e a gripe não chegava. Há três dias senti falta de ar, dor do peito e cansaço e foi piorando. Fui encaminhada ao posto, aqui o atendimento foi rápido”, contou.

No Posto Mão Amiga são realizados os dois tipos de testes: a sorologia e o Swab. “A depender dos horários de atendimento, os exames são realizados no próprio local ou no centro de diagnósticos, ao lado”, explica César Augusto Jr, coordenador do centro que presta apoio ao Posto Mão Amiga.

Com a população assustada com o aumento do número e da gravidade dos casos, uma unidade aberta de livre demanda e pronto atendimento, tem feito a diferença para a população de Cruzeiro do Sul nestes tempos difíceis.

“Aqui é a porta de entrada. Qualquer suspeita vem até a gente, se for necessário fazemos o encaminhamento para exame de imagens, se

não a gente tenta resolver aqui mesmo, aliviando um pouco a demanda do hospital, que infelizmente, tem crescido. Estamos vendo retorno, resultados que nos deixam felizes”, diz a médica.